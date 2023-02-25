بطاقات إيداع بالسجن ضد خيّام التركي و كمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي

علمت إذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالملف المتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف إثر استنطاقهم طيلة ساعات
ولا يزال قاضي التحقيق يواصل استنطاق المتهمين المحالين على أنظاره في انتظار ما سيقرره في شأنهم
هيئة الدفاع عن الموقوفين تقاطع الترافع وتؤكد أن قرارات الإيداع سياسية بحتة وليست قضائية
وقررت هيئة الدفاع عن الموقوفين الذين شملتهم عمليات الإيقاف الأخيرة من سياسيين ومحامين، مقاطعة التّرافع، وذلك لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة، حسب ما أكده المحامي سمير ديلو صبيحة اليوم السبت 25 فيفري 2023
وأكدت هيئة الدفاع أن قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة سبق اتّخاذها
وأوضحت الهيئة أنه وبعد 15 ساعة من الإستنطاقات والمرافعات وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع، أصبحت لديها ‘قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشابي وجوهر بن مبارك و شيماء عيسى والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج هو 5 بطاقات إيداع إضافيّة… دون مبرّر قانوني ولا واقعي
يُذكر أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس إيقاف كل من غازي الشواشي ورضا بلحاج