بصراحة …ماكتبه الصادق شعبان مُرٌّ كالعلقم

قرأت ما كتبه الصادق شعبان …وتأكدت من أسباب سقوط منظومة بورقيبة وبن علي…أقول فقط من تكون سيدي لنتبعك ونصفق لك ونسمعك…وأضيف « وينك وقت البرد كلانا »…الآن خرجت لتدافع عن منظومة البناء…ألم تبحث عن موقع في كل الأحزاب ألم تدق كل الأبواب ونسيت المنظومة التي صنعتك…واليوم تريد أن يفتح لك مولاك الأبواب…يوم كنا ندافع عن المنظومة أو لنقل كفاءات ورجالات المنظومة التي كنت أنت منها، لم تكتب يوما دفاعا عنها كما لم نسمع لك صوتا يمنع عنها ظلما ويمسح لبعضها دمعا….ولم نقرأ لك حرفا يدافع عمن خدموا البلاد وظلموا ولم يغنموا شيئا…لم نقرأ لك حرفا دفاعا عمّن سجنوا ظلما …كفاك جريا وراء سراب ستعرف حقيقته يوم تُكشف كل الأوراق، وعُد إلى أين كنت معتكفا …فهذا الزمان ليس زماننا…سكتم يوم سجنوا رفاقكم في آخر حكومات بن علي رحمه الله…ولم نسكت نحن رغم أننا لم نغنم شيئا منها ولا من غيرها…سكتم يوم خربوا المؤسسة الأمنية…ولم نسكت نحن دفاعا عن جدار هيبة الدولة الأول خوفا على الدولة…سكتم يوم ظلموا رجالات المنظومة الأمنية والعسكرية ولم نسكت نحن رغم أننا لم نكن وزراء أو ممن يتحكمون في مفاصل الدولة….ثم واصلتم صمتكم يوم خربوا البلاد وأبعدوا كل رجالات البلاد …ولم نسكت….أتريدنا أن نصدّق انك اليوم لا تبحث عن مكان تحت شمس مولاك…لا …أيمكن أن نعرف اين كنت سنوات الخراب الذي ذكرته في ما كتبت؟؟ أتعلم ما قاله دوستويفسكي « علمتني التجربة الطويلة أن المظهر يضلل، وأن الأفعى كثيرًا ما تختبئ تحت الأزهار »…أحقّا تريدنا أن نشتم رائحة تلك الأزهار…؟؟؟ اسبقنا إلى ذلك الحقل وقد نلحق بك…حاذر فقط من الأفاعي…التي تحت الأزهار…مع تقديري
اختلافنا لا يفسد في ودّنا قضية…والقول لأحمد لطفي السيّد وليس لغيره كما يزعمون…وكما تقول مجموعة ناس الغيوان في احدى اغانيها « هذا جيل جديد لا فيه عبد ولا سيد » فلم تريد أن نكون عبيدا لمولاك؟؟
سلامة حجازي