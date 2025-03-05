بشرى !! تأسيس شركة أهلية مختصة في بيع الريح للمراكب

للمساهمة في الدورة الإقتصادية ولدفع عجلة التقدم وللتصدي للمناورات التي تحاك داخل الغرف المظلمة ولقطعان دابر التبعية وتحقيق الإكتفاء الذاتي، قررت أنا والحرم المصون وكلبنا وقطاطسنا تكوين شركة أهلية سميناها على بركة الله
إركب لا تمنك
والي إختصاصها هو بيعان الريح للمراكب. المادة الأساسية موجودة في البلاد وما يلزمش خيرنا يمشي لغيرنا خاصة والبلد تعج بالمهارات في هذ الميدان ويلزم نستقطبوها ونعطيوها إطار قانوني تخدم فيه ونمتعوها بالإمتيازات إلي جاء بيها القانون الرائد الي سنته القيادة الرشيدة متاع البلاد وما نخليش أولادنا يستغلهم أعداء هذا الوطن المعطاء
بيعان الريح للمراكب تجارة رابحة بفضل الله وعونه ثم هي خدمة إلي ما عنده خدمة يعني تنجم توفر الشغل وتقضي على البطالة من بنزرت لبنقردان
المقر الإجتماعي متاع الشركة 10 نهج فج الريح، المنار،1080 تونس. الهاتف 99007007. البريد الإلكتروني ri7.mrekeb@kais.com
وشعار الشركة : زفر راهي خلات
علي قنون