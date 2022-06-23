بشبهة تبييض أموال.. توقيف رئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي

أكدت مصادر أمنية للعربية، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة للإرهاب أذنت عشية اليوم الخميس لأعوان للوحدة المركزية لمكافحة الارهاب ببوشوشة، بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية » نماء تونس » الخيرية و شركة أنستالينقو
وقالت المصادر لـ »العين الإخبارية »، إن النيابة العامة التونسية بـ »القطب القضائي لمكافحة الإرهاب » (محكمة مختصة) أمرت بإيقاف الجبالي، وذلك على ذمة تحقيق يتعلق بشبهات تبييض أموال منسوبة لأعضاء من جمعية « نماء تونس » الخيرية التى شملت الأبحاث فيها أيضا القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع واخرون.
وحتى الساعة (20.09) بتوقيت غرينتش، لم تعلن السلطات التونسية بشكل رسمي عن توقيف الجبالي
أوقفت الشرطة التونسية الخميس في ولاية سوسة رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإخواني ، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر وكالة فرانس برس
ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي
وقال الطاهر إن : الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس
وبحسب الإذاعة الخاصة « موزاييك إف إم »، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة « الاشتباه في تبييض أموال » عبر جمعية خيرية
و يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر
وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في ماي الفارط وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة : مدرجة بجدول المواد خطرة
والأربعاء الماضي، قررت السلطات التونسية حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة « تمويل الإرهاب »، في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان