بسبب وباء الكورونا موسم الحج ما زال مُعَلَّقا

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الواحد و الأربعون والقبل اخير
السبت 13 جوان 2020
الوضع الوبائي في تونس يوم 12 جوان 2020 : 01 اصابة وافدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 12جوان 2020، تمّ إجراء 1497 تحليلا مخبريا من بينها 14 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 58770. وقد تم تسجيل 07 تحاليل إيجابية، من بينها 06 تحاليل لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1094 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 995 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و50 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
سنُحافِظ على النتائج التي أبهرت العالم
أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم السبت خلال زيارته لولاية جندوبة »سنُحافِظ على النتائج التي أبهرت العالم لكن البلاد لازم ترجع تعيش بقطاعاتها وبالتونسيين العائدين من الخارج وبالسياح ». وأقر بأنهم سيتخذون كل الإجراءات اللازمة توقيا وحذرا وحتى لا يضيع ما تحقق من نتائج، وفق تعبيره. وأشار إلى انه حاليا « يتم التحضير لإعادة فتح الحدود التونسية امام الاجانب والسياح باعتبار ان السياحة من ركائز الاقتصاد التونسي ». واضاف ان : هدف الحكومة في هذه المرحلة تحقيق التوازن بين العودة للحياة الطبيعية والمحافظة على النتائج التي حققتها في مواجهة وباء كورونا
مخاطر ضئيلة لعودة ا نتشار فيروس كورونا حسب مدير معهد باستور
في حوار أجراه معه الصحفي خميس بن بريك قال المدير العام لمعهد باستور بتونس الهاشمي الوزير إن هناك مخاطر ضئيلة لانتشار فيروس كورونا مع قرب موعد فتح الحدود في 27 جوان القادم . وأكد في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء سيطرة تونس على فيروس كورونا المستجد وتجاوز مرحلة حضانة الفيروس بفضل اجراءات الوقاية الصحية حيث أصبح فيروس كورونا المستجد فعليا تحت السيطرة في تونس اذ لم يقع تسجيل أية إصابات جديدة في العديد من الولايات منذ أكثر من 40 يوما، وهذا يعني أننا تجاوزنا مرحلة حضانة الفيروس التي تنتشر فيها العدوى لكن من الناحية العلمية البحتة تبقى هناك فرضية واردة لكنها ضعيفة لاحتمال انتقال العدوى من شخص لآخر دون أن تؤدي للإصابة بهذا المرض أو بروز لأعراضه . واضاف قائلا » لقد اتخذت الدولة جملة من التدابير المدروسة حالة بحالة لمنع انتشار العدوى داخل البلاد، لكن يبقى دائما هناك مخاطر ضئيلة فيما يتعلق بقدوم الوافدين من الخارج وللحد من هذه المخاطر تم اتخاذ عديد التدابير الوقائية على غرار الاستظهار بتحليل سلبي لا يتجاوز 72 ساعة عند القدوم لتونس وسيتم توجيههم إلى الحجر الذاتي إن كانوا سلبيين أو إلى التداوي إن كانوا إيجابيين وبخصوص فتح الحدود بداية من 27 جوان قال السيد هشام الوزير : طبعا تبقى فرضية تسجيل إصابات مستوردة بعد فتح الحدود البرية قائمة لأن الخطر يكمن في عبور أشخاص مناطق حدودية بطرق غير قانونية دون المرور بمعابر تتوفر على آليات التقصي النشيط للفيروس ودون الاستظهار بتحاليل لكنني أظن أن السلطات واعية بهذه المخاطر وبالتالي ستكثف جهودها لتعزيز مراقبة حدودها سواء لاحتياطات صحية أو أمنية. وحتى إن تم تسجيل إصابات مستوردة ستقوم وزارة الصحة بعزل المصابين وتقصي الفيروس للمخالطين لهم
دعوة للحذر يوجهها الدكتور عبد المؤمن خاصة بعد تسجيل ذروة اصابات جديدة بكورونا في العالم
في المقابل دعا عضو اللجنة العلمية لمقاومة كورونا الدكتور سمير عبد المؤمن للحذر في هذه الفترة خاصة بعد تسجيل ذروة إصابات جديدة بكورونا في العالم . وقال المتحدث خلال حضوره، اليوم السبت 13 جوان ، في حصة « شمس سانتاي » على أمواج شمس فم يجب الحذر هذه الفترة خاصة بعد قرار إعادة فتح الحدود ، لافتا النظر إلى أنه ورغم « الأزمة الإقتصادية والإجتماعية إلا انه من الضروري الحفاظ على الصحة العامة خاصة مع تردي الأوضاع في المستشفيات العمومية ». وأشار إلى وجود مخاوف لدى اللجنة، مضيفا أن هذه الفترة تمثل أوج الأزمة في العالم منذ بدايتها خاصة مع تسجيل عدد من الدول لعدد إصابات مرتفعة. وأقر بوجود إمكانية لإنفلات الوضع وإنتقال العدوى سواء في المطار او النزل، وفق تعبيره. وشدد انه طالما الفيروس مازال منتشرا في العالم بكثرة وبصفة قوية فإن الوضع مازال خطرا وغير مستقر
حسب رئيس جامعة النزل لا وجود لموسم سياحي هذا العام
أوضح رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد الفخفاخ، اليوم السبت 13 جوان 2020، في تصريح لموزاييك، أنه لا مجال للحديث عن عودة الموسم السياحي في تونس هذه السنة، مؤكداً أن الشروط التي تم وضعها بالشراكة مع وزارة الصحة دفعت عدة دول إلى إيقاف رحلاتها الجوية إلى تونس خلال الفترة القادمة، خاصة وأن سعر التحليل الذي يجب الإستظهار به عند الدخول إلى الأراضي التونسية باهض الثمن (60 يورو) . وقال الفخفاخ أنه سيتم التعويل أساساً على السوق المحلية، إضافةً إلى السياح الفرنسيين، مؤكداً في الآن ذاته أن السياحة الداخلية غير كفيلة بإنقاذ الموسم السياحي في تونس.وفي السياق ذاته، قال الفخفاخ أن القطاع السياحي يعيش أزمة خانقة وأن العديد من أصحاب النزل مهددون بالإفلاس، مؤكداً أن 60 بالمائة من النزل التونسية ستغلق أبوابها هذه الصائفة
عودة النقل بين المدن بكامل طاقة التعبئة
أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك، اليوم السبت 13 جوان، في بلاغ لها، أنه على غرار ما تم إعتماده بالنسبة لوسائل النقل العمومي بخصوص العمل ابتداء من 8 جوان 2020 بكامل طاقة التعبئة المسموح بها عوضا عن 50% داخل حدود الولاية أو دوائر النقل الحضري، فقد تقرر كذلك سحب هذا الإجراء على وسائل النقل العمومي بين المدن و ذلك ابتداء من 15 جوان 2020 . كما أعلنت الوزارة أنه تم إيقاف العمل بخصوص الزيادة الاستثنائية بنسبة 50% في تعريفة سيارات اللواج و الرجوع الى التعريفة الجاري بها العمل
الحجر الصحي للوافدين لن يكون إجباريا بعد 27 جوان
أفاد رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي خلال مداخلته في برنامج صباح الناس أمس الجمعة 12 جوان، بأن الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوع داخل أحد النزل للقادمين من الخارج »لن يبقى له معنى منطقيا أو قيمة بعد فتح الحدود . وقال الرابحي »الوحيد الذي يمكن أن يتخذ هذا القرار ويعلنه هو رئيس الحكومة » يذكر أن المرحلة القادمة من الحجر الصحي الموجه ستكون بداية من تاريخ 27 جوان 2020، وسيتم فيها فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية . وعاد السيد الرابحي للتوضيح اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 13 جوان ، أن فرض الاستظهار بنتائج تحاليل سلبية تجرى قبل 72 ساعة من دخول الاراضي التونسية يدعم العودة الى اعتماد الحجر الصحي الذاتي الذي يستند في تطبيقه الى ضمانات وقائية، مشددا في المقابل على أن السلط الطبية تعول أيضا على وعي المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الحجر الذاتي لمدة 14 يوما. وكانت السلطات قد اضطرت في فترة سابقة شهدت تفشيا لفيروس كورونا، الى التخلي عن الحجر الذاتي وتعويضه بالحجر الصحي الاجباري بنزل وفضاءات مخصصة، وفق ما بينه رئيس لجنة الحجر الصحي، مذكرا بان الهدف من الحجر الصحي الاجباري كان تطويق انتقال العدوى بفيروس كورونا نتيجة عدم التزام بعض الوافدين من الخارج بتطبيق الحجر الصحي الذاتي. وأفاد الرابحي ان المواطنين العائدين من الخارج مدعوون الى الامتثال الى اجراءات الحجر الصحي الذاتي المتمثلة في عدم الاختلاط بباقي أفراد عائلاتهم والمكوث في غرفهم الخاصة للسكن مع استعمال أدواتهم الشخصية والالتزام بشروط التوقي وحفظ الصحة طيلة فترة حجرهم الذاتي
لم يصدر الى حد الآن أي قرار رسمي حول الحج من المملكة العربية السعودية
أكد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، أن تونس لم تتلق إلى حد الآن أي قرار رسمي من المملكة العربية السعودية يتعلق سواء بتعليق موسم الحج أو الحج بعدد محدود، وفق تعبيره
وأوضح عظوم، في تصريح لصحفية (وات) خلال زيارة أداها صباح اليوم السبت إلى عدد من المعالم الدينية بولاية القيروان، أن تونس ما زالت في انتظار الموقف الرسمي النهائي السعودي بشأن موسم الحج، الذي سيتقرر على ضوئه إعلان الموقف الوطني على أعلى مستوى، وسيتم فيه مراعاة الجانب الصحي وسلامة الحجاج بدرجة أولى، مشيرا الى أن دولتي اندونيسيا وماليزيا قررتا رسميا إلغاء موسم الحج لهذا العام بالنسبة لمواطنيها. وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن السلطات السعودية كانت أصدرت تعميما بداية شهر مارس المنقضي لجميع الدول الاسلامية ومن بينها تونس يقضي بالتريث في التخطيط واتخاذ اجراءات تتعلق بموسم الحج لسنة 2020 . وفي جانب آخر، أكد الوزير أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المساجد والجوامع منذ رفع تعليق الصلاة بالجوامع يوم 4 جوان الجاري الى حد الآن . ولاحظ أن البروتوكول الصحي لم يكن متشددا وفق ما اعتبره البعض وأنه تم بناء على تعليمات من اللجنة الصحية والعلمية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على سلامة المصلين عبر احترام التباعد الجسدي ووضع الكمامات وغيرها من الاحتياطات
فرنسا ستفتح تدريجيا حدودها الخارجية
وفق تقرير لقناة فرانس 24 ووكالة الأنباء الفرنسية قال وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير الجمعة في بيان مشترك، إن فرنسا « ستفتح تدريجيا حدودها الخارجية » أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينغن « اعتبارا من الأول من جويلية. وأكد الوزيران أنه قد تم اتخاذ هذا القرار بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس، وأوضحا أن « هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى، ووفقا للشروط التي تم تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن ». وسيسمح للطلاب الأجانب أيا كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا وستمنح الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم وفي ما يخص الحدود الأوروبية الداخلية، أكد وزيرا الخارجية والداخلية أن فرنسا سترفع، اعتبارا من 15 جوان عند منتصف الليل، كافة القيود على التنقل المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19 . وبذلك سيتمكن الأشخاص القادمين من الدول الواقعة في الفضاء الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أندورا وإيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنرويج وسان ماران وسويسرا والفاتيكان) من الدخول إلى الأراضي الفرنسية من دون قيود، باستثناء إسبانيا والمملكة المتحدة . وتفرض مدريد ولندن قيودا على الوافدين من الخارج بمن فيهم القادمين من فرنسا، لذلك تواصل باريس المعاملة بالمثل. حيث قررت إسبانيا أن تبقي حتى 21 يونيو/حزيران القيود المفروضة على التنقل، إلى جانب فرض حجر صحي على المسافرين جوا القادمين من أوروبا . من جهتها، دعت فرنسا المسافرين جوا القادمين من إسبانيا عند وصولهم إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، وذلك حتى 21 جوان. واعتبارا من 15 جوان ، لن يخضع الوافدون من بريطانيا إلى أي قيود عند دخولهم فرنسا، لكنهم سيبقون « حتى إشعار آخر » مدعوين إلى التزام حجر صحي عند وصولهم . وسبق أن دعت باريس وبرلين منذ نحو أسبوعين إلى إعادة فتح، في أسرع وقت ممكن، الحدود بين الدول الأوروبية، بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا
الوضع الوبائي في الهند : وفاة 386 شخصا من جراء كورونا في 24 ساعة الأخيرة
سجلت الهند أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، وفقا لما كشفته بيانات وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم السبت. فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند أنه تم تسجيل أكبر زيادة في حالات الإصابة بـفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، بعد أن أعلن عن تسجيل 11458 حالة مؤكدة، الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 300 ألف حالة. وأصبح الهند حاليا رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت رويترز. وأظهرت بيانات، اليوم السبت، أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا، التي تشهد أسوأ تفش في الهند، تخطى عتبة 100 ألف إصابة، كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من 2000 حالة جديدة. وقالت الحكومة الهندية، أمس الجمعة، إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفا رغم عبء تزايد الحالات. ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس حاليا 145779، بينما تم تسجيل 8884 وفاة بالمرض
مصر : 62 وفاة وتسجيل 1677 حالة اصابة جديدة
قالت وزارة الصحة المصرية، مساء يوم السبت، إن 62 مصابا بفيروس كورونا المستجد فارقوا الحياة، كما أعلنت عن تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة بـ »كوفيد 19 وأفادت وزارة الصحة بأن 421 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ويرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة حتى اليوم
الجزائر تسجيل 112 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت13 جوان ، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة
وقال رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 10810 إصابة مؤكدة بـ »كوفيد 19″ . أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع اجمالي الضحايا إلى 760 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة
بريطانيا : تسجيل 181 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.
أعلنت بريطانيا، اليوم السبت 13جوان ، تسجيل 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 181 حالة، لتصل إلى مستوى 41662 . وشهدت بريطانيا في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المعدل بشكل ملموس قبل ذلك
مليونان و38 ألف إصابة بكورونا في أمريكا
حسب وكالة رويترز قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت 13 جوان إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و38 ألفا و 344 شخصا بزيادة 22317 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 711 ليصل الإجمالي إلى 114625 وفاة ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر يوم الجمعة . ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة
إعادة فرض الحجر الصحي على أحد عشر حيا في العاصمة بكين
حسب ما جاء في تقرير لقناة فرانس 24 ووكالة الأنباء الفرنسية أعلنت السلطات الصينية السبت13 جوان عن إعادة فرض الحجر الصحي على أحد عشر حيا في العاصمة بكين، بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاور لها وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست السبت 13 جوان . وتمكنت الصين أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019 من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يوميا في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج . لكن بلدية بكين أغلقت الجمعة12 جوان سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة في العاصمة الصينية، التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة منذ نحو شهرين
وقبل هذه الإصابات سجلت آخر حالة في بكين في منتصف شهر أفريل . كما قررت السلطات أن تؤجل حتى إشعار آخر عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم. وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا . هذا، وتم وقف كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، حسبما أعلنت سلطات بكين في بيان مساء الجمعة
اسرائيل/ اراضي 48 : تزايد الإصابات في عدة بلدات عربية
القدس- وكالة معا- أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الاسرائيلية، ازديادا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلدات العربية، حتى مساء السبت 13 جوان 2020 . وبحسب موقع « عرب 48 » كشفت معطيات وزارة الصحة أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، رهط، باقة الغربية وحورة , وفي المقابل، سجّلت غالبية البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات، أو استقرّت دون زيادة في أعداد المُصابين، وتماثل العديد من الأشخاص للشفاء، من الفيروس , وفيما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم السبت، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية : دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 14/ حورة: الإصابات 197، المتعافون 140/ أم الفحم: الإصابات 86، المتعافون 79/ رهط: الإصابات 167، المتعافون 60
الأردن تسجيل 38 حالة بفيروس كورونا ، اليوم السبت، منها 7 حالات محليّة
عمان- معا- أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 38 حالة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، السبت13 جوان ، منها 7 حالات محليّة، و31 حالة غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 953 . وأشار الموجز إلى إجراء 9724 فحصاً مخبريّاً اليوم، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، وذلك في إطار التوسّع في إجراء الفحوصات بالتزامن مع فتح القطاعات، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجاحة وحتى الآن 266873 فحصاً. وبحسب الموجز، بدأت اليوم السبت عمليّة نقل الأردنيين العائدين إلى الأردن (برّاً) من المملكة العربيّة السعوديّة، إذ وصل عبر حدود العمري 150 أردنيّاً وأردنيّة، وستتواصل عمليّة نقل الآخرين خلال الأيّام المقبلة
الوضع الوبائي في العالم
تجاوز عدد الإصابات في العالم 7.7 مليون حالة، توفي منها أكثر من 400 ألف
تونس-أريانة سهرة السبت 13 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي