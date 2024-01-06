بسبب مفتاح،إحالة المحامي والأستاذ الجامعي، بشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق

أفاد المحامي عدنان العبيدي أن المحامي والأستاذ الجامعي، بشير المنوبي، الفرشيشي أُحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء يوم الجمعة 5 جانفي
ويحال الفرشيشي على التحقيق على خلفية وجود مفتاح في حقيبته أثناء زيارته بعض الزملاء الموقوفين بالسجن، وفق ما أورده العبيدي في صفحته بفيسبوك
وقال المحامي : حذار ثم حذار من أي تهوّر قد يطال أستاذنا يتعلق بحريته للضغط عليه ومنعه من الدفاع عن موكليه
وهدّد المحامي عدنان العبيدي بأن »أي مسّ بحرية الفرشيشي ستكون له عواقب وخيمة جدا قد يصعب تداركها »، داعيا المحامين إلى التجنّد للدفاع عن بشير المنوبي الفرشيشي، وهو أحد أعلام القانون والمحاماة في تونس