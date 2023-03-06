بسبب تصريحات قيس سعيد العنصرية ، البنك الدولي يوقف عمله مع تونس

ذكرت وكالة رويترز للانباء، أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اعلم الموظفين في مذكرة إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية
وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر
وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها
علي الحفيان الخبير السابق لدى البنك الدولي يقول، قبل قليل، لفرانس 24 ان قرار البنك الدولي لايتعلق بالمشاريع القادمة بين تونس و البنك الدولي وإنما باستراتيجية التعاون لمدة الـ6 سنوات المقبلة التي كان سيتداول فيها خلال شهر مارس الجاري
واضاف ان قرار البنك ستكون له بالضرورة آثار سلبية على تونس، من ذلك المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي