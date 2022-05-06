بسبب أخطاء «الكاستينغ» وحسابات أخرى.. هيبة الدولة على قارعة الطريق

عندما تجرّأ أحد ضيوف تونس من الأشقاء ذات يوم وهمس في أذن رئيس جمهوريتنا المؤقت آنذاك أنه جاء ليعلّمه أصول البروتوكول قامت الدنيا وقعدت للأسف بخلاف ما يقال، وتكرّر الأمر نفسه وأساء كثيرون من مسؤولي الصدفة و«الكاستينغ» الخاطئ للدولة التونسية ومواطنيها عندما انهمكوا في لحظة تصفية حسابات لا مسؤولة في نشر غسيل البلاد والعباد غير مكترثين بقيم الجمهورية والأخلاق العامة وصمت القضاء
لا حديث هذه الأيام إلاّ عن مديرة القصر الرئاسي المستقيلة المقالة نادية عكاشة منذ 25 جانفي 2022 والمقيمة حاليا في فرنسا وسلسلة التسريبات اليومية التي تتضمن مقاطع لمكالمة أو مجموعة مكالمات هاتفية مع طرف ثان فيها إساءة لشخصها أولا وإساءة لمن اصطفاها وائتمنها على أمور قصره ثانيا والأخطر من كل هذا ضرب في العمق للدولة وهيبتها
وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها بما أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كشف أول أمس أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت أمس تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث والتحقيق وإجراء التساخير الفنية المستوجبة بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، في انتظار ذلك يقتضي الواجب الأخلاقي والمهني والسياسي التوقف عند جملة من المسائل التي لطالما تداولناها ونبّهنا إلى خطورة التمادي فيها والاستهانة بها لأن مراكمتها كما بيّنت الوقائع زادت في تعكير الأجواء وضربت التجربة الديمقراطية ببلادنا في مقتل مع توفير الحصانة للمذنبين للإفلات من العقاب
صحيح أنه ليس بمقدورنا قانونيا الإقرار بصحة التسجيلات الصوتية وصحة نسبتها إلى نادية عكاشة رغم تأكيد كثير من «العارفين» ومن «زملاء» مدرّسة القانون بالجامعة التونسية بأنها حقيقية للأسف على غرار مدرّس القانون العام الصغير الزكراوي، ورغم تدوينتها في بداية بث «المسلسل» التي تنصّلت فيها دون أن تنفي شيئا، لكن دورنا يقتضي الدفاع عن الدولة بكل ما تختزله من معان ومن مؤسسات حتى وإن اختلفنا مع الأشخاص ومع «المسؤولين وأشباه المسؤولين
إن ما أتته نادية عكاشة مدان بكل المقاييس وهي لا تتحمل في تقديرنا مسؤولية التسريبات وفحواها فقط بل مجمل عملها في أعلى مؤسسة سيادية في البلاد وهي رئاسة الجمهورية لأكثر من عامين وهي بالتالي وبوصفها الرقم الثاني في هرم الدولة مسؤولة عن حصيلة هذه المؤسسة وخيار «لحظة 25 جويلية 2021» التي تفيد في واحدة من التسريبات أنها كانت طرفا في هندستها
ولا ننسى أن «مديرة قرطاج» التي قارنها البعض في وقت من الأوقات بـ«حاكمة قرطاج» زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 2011، كانت حاضرة في كل كبيرة وصغيرة في عمل رئيس الجمهورية، في لقاءاته واجتماعاته بما فيها اجتماع مجلس الأمن القومي، وخلال استقبال ضيوفه وآخرهم السفير الأمريكي دون أن ننسى زياراته إلى الخارج وتمثيل الدولة التونسية في المحافل الإقليمية والدولية
لقد جاء على لسان عكاشة ما يخجل المرء من تكراره عندما تروي تفاصيل اللقاء مع السفير الأمريكي على سبيل المثال والتندّر بأنها «شلّكت» رئيس الدولة و«طمأنت» الضيف بألاّ يعدل موقفه على عقارب كلام «عرفها» وفي ذلك ليس التمّرد فقط على الرئيس وعلى الوظيفة ونواميسها وإنما على كل ما يمثله الرئيس حتى وإن اختلفنا معه وعارضناه فتلك مسألة وطنية بامتياز
ولا ننسى أن التعرض لصحة رئيس الجمهورية وإن كان أمرا طبيعيا في بعض جوانبه إذا كان الحديث في الأطر المناسبة قانونا وأخلاقا، فإن العودة على الموضوع بعد مغادرة العمل بنيّة تصفية الحسابات فيه خطيئتان، ضرب لواجب التحفظ والحفاظ على السرّ المهني من جهة ومن جهة ثانية التواطؤ والاشتراك في مغالطة الشعب بالتكتم على أمر جلل وعدم كشفه في الابان وهو ما يمثل خطرا جاثما على الدولة
كذلك الأمر عند السقوط إلى ابعد من الحضيض والمس بالأعراض وتناول الحياة الشخصية بهذا الشكل الدنيء للأفراد بقطع النظر عن مواقعهم حتى وإن لم يكونوا «مسؤولين» في الدولة
إن ما أتته الموظفة السامية السابقة في الدولة التونسية في حال ثبوت التسريبات قانونيا يجب أن تتحمل مسؤوليتها فيه
ثانيا، لا نتهم أحدا في المطلق ولا نبرّئ أحدا كذلك في المطلق ثمة «عنصر» أو «فاعل» أو لنقل «مستفيد» ـ بالمفرد والجمع ـ خارجي مما يحصل، ووجود المديرة السابقة للقصر الجمهوري في فرنسا لا يحصر شبهة تورط الأيادي الخارجية في الدولة المضيفة التي لها ربما حسابات كبيرة، لكن هذه الحسابات لا تقل عن حسابات كثير من «الأشقاء» و«الأصدقاء» و«أبناء البلد» للأسف وقد يكون هناك لقاء مصالح وزواج متعة على حساب تونس في نهاية المطاف
ثالثا، إننا بقدر التعاطف مع مؤسسة رئاسة الجمهورية ومع شخص الرئيس وعائلته وفريقه لما للمسألة من أبعاد إنسانية بقدر دفاعنا عن سلامة هذه المؤسسة وسلامة الدولة وهيبتها والتأشير على النقائص والأخطاء التي أدت إلى ما نحن فيه اليوم
إن نادية عكاشة ليست الموظفة الأولى التي تقفز من مركب القصر الجمهوري وقد لا تكون الأخيرة وحتى من ينتقد خروجها عن واجب التحفظ اليوم وخصوصا ممن زاملها وقفز قبلها لا يخفي حجم الأخطاء في «الكاستينغ» وفي تشكيل فريق العمل، ولعلّ نقص التجربة في التسيير وفي تحمل المسؤوليات الوظيفية في مختلف المستويات هو الذي أوقع رئيس الجمهورية الوافد الجديد على الحياة السياسية بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة والمتشبث أكثر من اللزوم برأيه وفق العارفين بدقائق الأمور، كل هذا سهّل عملية الوقوع في الأخطاء بل وتكرارها
ولا ننسى هنا الاختيارات الكبرى الفاشلة لرئيس الجمهورية في هذا الباب من ذلك اختياره لرئيسي الحكومة الياس الفخفاخ وهشام المشيشي، وما جنته البلاد والعباد جراء ذلك من تأزم سياسي واقتصادي واجتماعي وقيمي يجتهد الرئيس اليوم لتجاوزه من خلال الإصرار على تنفيذه مشروعا سياسيا خاصا وخارطة طريق أحادية تفيد كثير من المؤشرات أنها لن تحقق أهدافها أو على الأقل أهداف شعبنا التي نقرّ جميعا بشرعيتها ومشروعيتها لكننا نختلف للأسف مرة أخرى في رسم أقوم المسالك لتحقيقها
بقلم: مراد علالة