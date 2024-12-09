بريطانيا تعلن إعادة النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية

قال بات ماكفادين، الوزير في الحكومة البريطانية، إنه ستتم إعادة النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة : إرهابية
وأضاف ماكفادين، أن هيئة تحرير الشام محظورة « منذ فترة طويلة » وأن قائدها أبو محمد الجولاني : نأى بنفسه بطريقة ما عن الأشياء التي تم تداولها في السابق
وأشار ماكفادين في برنامج « توداي » على شبكة بي بي سي، أن الجولاني « يقول بعض الأمور الصحيحة » حول احترام حقوق الناس، : لذلك سنقوم بمراجعة ذلك في الأيام المقبلة
وأضاف أنه « يجب أن يكون قراراً سريعاً نسبياً » نظراً لسرعة الوضع على الأرض
وعندما سُئل عن العوامل التي ستدفع إلى اتخاذ قرار تغيير وضع هيئة تحرير الشام، قال: سيعتمد الكثير على ما إذا كانت البيانات المتعلقة بحماية الأقليات والمواطنين ستطبق في الواقع أم لا