برهان بسيس يعتقد أن النهضة الإخوانية بعثت برسالة لفرنسا أوقفتها في نصف الطريق

كتب أمس الإعلامي برهان بسيس التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك معلقا على سقوط اللائحة التي تقدمت بها كتلة ما يسمى « ائتلاف الكرامة » الإخوانية والتي تطالب فرنسا بالإعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها بتونس خلال الفترة الإستعارية
اللعبة
لا أنصح من لازال يعتقد ان السياسة صراع بين خير وشر ان يكون له سعة صدر في قراءة تحليلي التالي
النهضة في قصة لائحة الاعتذار لفرنسا أدارت تكتيكها تماما كما تتحرك القطع في لعبة « الداما » المعروفة حين تجد أمامها المساحة فارغة فتتنقل قافزة بخطوتين لتصل هدفها
خطوتها الأولى كانت قبولها مرور لائحة الاعتذار من فرنسا الي النقاش دون أن تستعمل جهدا كبيرا لاقناع حليفها ائتلاف الكرامة بتأجيل الأمر والجميع يعرف انها قادرة على ذلك بحكم خصوصية الارتباط بين الطرفين نهضة /كرامة
النهضة – لمن يعرف اعتمالات الكواليس – ترى اليوم ان خطر اللعب في الساحة التونسية والاقليمية المغاربية ليس اماراتيا او سعوديا او مصريا (بل ذلك للاستهلاك الاعلامي التحشيدي للجمهور) بل الخطر الحقيقي في اللعب هو فرنسي بالأساس، ليبيا تؤكد المقاربة ، الجزائر تزكّيها وعلامات الداخل تراكمها
كثير لا يعلم أن أكثر ما تخشاه النهضة من قيس سعيد وهي إذ لا تشك في نظافة الرجل هو أن يكون محيطه مخترق فرنسيا في استغلال للرجل الذي مازال يتعامل مع السياسة بعفوية عالية الوتيرة
شجعت النهضة ائتلاف الكرامة بطريقة صامتة على إرسال الرسالة للطرف الفرنسي وما شجعها اكثر انها سترسل هذه الرسالة نيابة عن حلفاءها المنتصرين في ليبيا على حفتر المدعوم فرنسيا ونيابة عن جزائر تصاعدت علامات عدم رضاها تجاه السياسات الفرنسية في المنطقة، ولكن النهضة لا تريد من هذه الرسالة سوى نصف الطريق
حصل الهدف من نصف الطريق الأول، سارع الفرنسيون بالاستفسار، بعض من في القصر أحالوهم على برلمان الغنوشي إذ هو المسؤول عن هذه المناورات التي من شأنها التشويش على العلاقات التونسية الفرنسية ، ثم لما كان الاستفسار موجها للنهضة وقع إجابة السفير بأن حركة النهضة على عكس ما قُدم للفرنسيين هي أكثر الأطراف نضجا وتقديرا لقيمة العلاقات التونسية الفرنسية : كم كنت مستغربا من بعض المتابعين الذين انتابهم شك للحظة ان النهضة يمكن أن تصوت لفائدة اللائحة وكأن ما كتبه على العريض قيادي الدائرة الأولى، خليفة الغنوشي المنتظر صباح نقاش اللائحة كان نصا حول خطورة التسربات الحرارية على طبقة الأوزون وليس إعلانا واضحا وصريحا ان النهضة لن تصوت للائحة
رسالة نصف الطريق الأولى وصلت للفرنسيين على مدى عشرون ساعة من النقاشات البيزنطية التي ذكرت فرنسا بجرائمها الاستعمارية تبادل فيها جيل دولة الاستقلال ما شاء وطاب من شتائم وسباب وخليط بهارات فائحة لجهل ومراهقة و فقر معرفي وتاريخي، أما رسالة نصف الطريق الآخر وكانت الأهم بالنسبة للنهضة التي لن يزعجها رذاذ سباب فايسبوكي جمعها بمشاهير الصبايحية مباشرة بعد سقوط اللائحة، الرسالة الأهم التي حرصت عليها النهضة هي حين أسرع اليوم صباحا موظف الكيدورسيه في باريس المكلف بمكتب تونس الي إرسال تقريره الي دائرة الشؤون الدبلوماسية بقصر الايليزيه حول ما حصل بالأمس بباردو مذيلا بالجملة المفتاح الأخيرة
لقد أسقطت حركة النهضة الإسلامية في تونس مشروع لائحة تطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار بما كان سيمثّل رسالة عدوانية شريرة لباريس
أما عن الشعبية والبترول والملح والصبايحية والرجولية والعربجية والعنترية فتلك مسائل سيعالجها التنظيم بعد حين…. ذاك التنظيم الذي خبر جيدا ضعف ذاكرة التونسيين
المهم نصف الرسالة التي طارت الي باري