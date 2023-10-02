بداية من1 اكتوبر ، ستنطلق المؤسسات المصدِّرة إجباريا في التصريح بالبصمة الكربونية لمنتوجاتها

بداية من يوم 1 اكتوبر الحالي ،ستنطلق المؤسسات المصدِّرة إجباريا في التصريح بالبصمة الكربونية لمنتوجاتها، و بناءا على ذلك ستدفع المؤسسة الضريبة المستوجبة اثناء التصدير، إجراء فرضه و أقره الاتحاد الأوروبي تطبيقا لاتفاقية باريس للمناخ فالضريبة الكربونية على المنتجات المصدرة ستفرج على المؤسسات المصنعة خفظ هذا الغاز الدَّفِيئة من خلال الانتاج و منه الكربون في المنتج او دفع الضريبة المستوجبة من الاتحاد الأوروبي
فكلما انخفضت نسبة الكربون في المنتوجات انخفضت الضريبة و العكس صحيح ، و تمتد فترة إجبارية التصريح إلى حدود شهر جانفي 2026 لتجبر بعدها المؤسسات المصدرة على دفع الضرائب وفق ما صرح به الأستاذ المحاضر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس و عضو لجنة التكوين في احتساب ضريبة الكربون مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة نور الدين الحجاجي الذي اكد على ضرورة ان تنخرط المؤسسات المصدرة المعنية في احتساب الكربون و التصريح بالبصمة الكربونية تجنبا للضربية الثابتة التي ستكلفها أموالا هامة قد تهدد ديمومتها