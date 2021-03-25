بحظور ثلاث وزراء أوروبيين، وزيرة الخارجية الليبية تشدد على أن مبدأ السيادة الوطنية غير قابل للتفاوض

عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية السيدة نجلاء المنقوش اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزراء كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا
وثمّنت المنقوش – في كلمة لها – على زيارة الوفد الأوروبي وما حملته من رسالة دعم للسلطة الليبية، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، للإيفاء بمخرجات خارطة الطريق المتفق عليها بملتقى الحوار والشركاء الأوروبيين
وشددت المنقوش خلال المؤتمر الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، على مبدأ السيادة الوطنية الذي يُعتبر أساس غير قابل للتفاوض في إستراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية، حيث أكدت على ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية
وقالت المنقوش إنها تناولت مع الوزراء؛ العديد من ملفات التعاون المشتركة حول عودة السفارات والقنصليات، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين من داخل ليبيا، وتدابير إعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الاقتصاد
وكالة الأنباء الليبية