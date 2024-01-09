بحثا عن 13 ألف مليار، لجنة التشريع العام بمجلس بودربالة تسرع في المصادقة على تنقيح مرسوم الصلح الجزائي

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب (مجلس بودربالة)، أثناء جلستها أمس الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق ب « الصلح الجزائي وتوظيف عائداته ( 13 ألف مليار يطمع قيس سعيد في الحصول عليها )» برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة، وفق بلاغ أصدره المجلس اليوم
وقد تولّت اللجنة، أثناء جلسة استمرت كامل يوم أمس وتواصلت إلى ساعة متأخرة ،دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها بحضور ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية
وصادقت اللجنة على الفصل الأول المتضمن تنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بعد تعديله على ضوء ما تم إقراره من تعديلات مقترحة
كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية انطلقت يوم الجمعة الماضي في النظر في مشروع القانون المذكور ، الذي ورد في شأنه طلب استعجال النظر من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) بعد احالته على انظارها من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم 3 جانفي الفارط