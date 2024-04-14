بايدن يوضح لنتنياهو أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران

نقلت شبكة « سي إن إن » عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران
وتزامنت هذه التصريحات مع ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أن « واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران ».
وفي السياق ذاته قال بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية « تقريبا » مؤكدا على دعم بلاده الثابت لتل أبيب.
وأكد مجددا لرئيس الوزراء نتنياهو الدعم الأمريكي « الثابت » لإسرائيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل
تم توجيه التحذير اللازم لواشنطن
أکد وزیر خارجية إيران حسین أمیر عبد اللهیان توجیه التحذیر اللازم إلی الولایات المتحدة، مشيرا إلى اتصالات جرت مع نظرائه من عدة دول أوروبية حول الاعتداء على القنصلية في دمشق مؤخرا
وكتب على منصة « إكس » فجر اليوم الأحد : تلقيت يوم السبت اتصالات هاتفية من زملائي، وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وقبرص
وأضاف : هم أثاروا أفكارا حول العدوان الإرهابي الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق وانتهاك القانون الدولي واتفاقيات فيينا. وجرى توضيح موقف إيران
وأردف : أكدت أنه تم توجبه التحذير اللازم لأمريكا
كما ذكرت وكالة أنباء « إسنا » الإيرانية أن الوزير عبد اللهيان أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبحث آخر التطورات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى مستجدات قطاع غزة
وأعلنت إيران مساء يوم السبت بدء هجوم ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي « إحباط » الهجوم الذي شنته إيران واعتراض « 99 بالمئة » من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها
المصدر: نوفوستي + وكالات