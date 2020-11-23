باندي اعتصام الكامور ضو الغول في بودفّة

إيقاف ضو الغول الباندي العام لتنسيقية الكامور وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، إثر قيامه بالإعتداء المادي واللفظي على دورية أمنية ليلة البارحة والتهديد
أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم زغار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق باندي اعتصام الكامور ضو الغول
وأضاف قاسم زغار في تصريح لشمس أف أم اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 أن الغول حاليا بحالة إحتفاظ
وبين الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين أن ايقاف الغول تم على خلفية تعمده ليلة أمس الأحد تهديد عون أمن بالذبح أثناء فترة حظر التجول
علما و ان سي ضو سبق له الاعتداء على دورية للحرس الوطني و افتكاك كمية من المحجوزات و عدد 2 سيارات و تم اطلاق سراحه