عمد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر ، عدد من باندية المناطق المحاذية لمحطة ضغط الغاز التابع لشركة « خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية سرڨاز » بمنطقة أولاد مرزوق الحدودية من معتمدية ماجل بلعباس الى اقتحامها والاعتصام داخلها للمطالبة بالتنمية والتشغيل وإحداث مؤسسات اقتصادية تساهم في تشغيل المعطلين عن العمل اضافة الى بعث مناطق سقوية بالجهة
و قال معتمد ماجل بلعباس توفيق الذيبياوي انه تحول رفقة الوحدات الامنية على عين المكان لاقناعهم بالخروج و مواصلة الاعتصام خارج مقر الشركة
وتعتبر محطة ضخ الغاز “السرڨاز” من أهم المناطق الحساسة في الجهة وعلى المستوى الوطني حيث تؤّمن نقل الغاز من الجزائر نحو إيطاليا ومنها إلى عدة دول أوروبية أخرى
وتحصل تونس على نسبة 5.25% سنويا بموجب الاتفاقية الموقعة بين شركة خدمات الأنبوب و مجمع » إيني » الإيطالي سنة 1977 و التي وقعت مراجعتها أواخر سنة 2019 لتبلغ حوالي 500 مليون دينار، اضافة الى 41 مليون دينار معلوم سنوي مقابل الاستغلال
باندية القصرين يقتحمون مقر شركة « سارغاز » المشغلة للأنبوب الرابط بين الجزائر و إيطاليا
عمد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر ، عدد من باندية المناطق المحاذية لمحطة ضغط الغاز التابع لشركة « خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية سرڨاز » بمنطقة أولاد مرزوق الحدودية من معتمدية ماجل بلعباس الى اقتحامها والاعتصام داخلها للمطالبة بالتنمية والتشغيل وإحداث مؤسسات اقتصادية تساهم في تشغيل المعطلين عن العمل اضافة الى بعث مناطق سقوية بالجهة