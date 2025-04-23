بالفيديو ، محمود عباس لكتائب القسام : يا ولاد الكلب

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس الى تسليم الاسرى الإسرائيليين لسد ذرائع اسرائيل في مهاجمة قطاع غزة
وقال عباس: يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة
وأضاف في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله: « كل يوم هناك قتلى، لماذا؟ حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل »، مناشدا الحركة « سلموهم » متحدثا عن الرهائن
ولفت عباس الى ان رؤيتنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا معتبرا ان إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر إجراءاتها بغزة والضفة والقدس
وقال : »2165 عائلة أبيدت كليا و6664 عائلة أبيدت جزئيا في غزة كما يتعرض شعبنا في قطاع غزة اليوم لحرب إبادة جماعية ونواجه مخاطر جمة قد تقود إلى نكبة جديدة » وأضاف: » لا يمكن ولا يصح النظر لضحايا الحرب الفلسطينيين كمجرد أرقام
وأكد انه ليس لنا حق باستعمال السلاح في لبنان