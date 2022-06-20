بالفلاقي…لم أفهم شيئا مما يقول فقيه مولانا أمين محفوظ آغا

الجهبذ القانونجي وخادم ساكن القصر وأمين مولانا القانونجي ولا اقصد عازف القانون طبعا أمين محفوظ آغا يصرّ على أن ما وقع يوم 25 جويلية ثورة ويفاخر بنبرته وصوته…هل يعني هذا ضمنيا أن قيس سعيد هو قائد الثورة…لكن أمين محفوظ آغا يصرّ ايضا ان الثورة جاءت لتنقلب على كل المنظومات التي حكمت وتحكم البلاد منذ 14 جانفي 2010…هنا لم أفهم شيئا مما يقول فقيه مولانا؟؟ ألا يعتبر قيس سعيد جزءا من منظومة الحكم التي قاد الثورة وانقلب عليها…يعني قيس سعيد انقلب وثار على نفسه …لذلك أطالب الجهبذ والفطحل صديقي أمين محفوظ آغا لإخراجي من المستنقع الذي سقطت فيه…فأنا لم أفهم شيئا مما جرى ويجري…نسيت أن اقول لفقيه مولانا أن كل دساتير البلد التي عرفناها قرأنا فصولها على مراحل عند باعة الفواكه الجافة على الورق الذي « يقرطسون » فيه ما نبتاعه منهم، وهنا أسأل متى يتوفر الدستور لباعة الفواكه حتى نقرأ بعض ما تيسّر من فصوله؟؟….والسؤال الذي أتمنى من فقيه مولانا أن يجيبني عنه بسرعة هو…لكل ثورة مجلس قيادة الثورة…فممن يتكون مجلس قيادة ثورتنا….حتى نغني له : يا قائد ثورتنا على دربك طوالي
سلامة حجازي