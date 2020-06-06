أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت، دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا
هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مع نظيره المصري سامح شكري، عبّر خلاله لودريان عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الأزمة الليبية
وذكرت الخارجية الفرنسية – في بيان – أن الوزير لودريان هنأ نظيره شكري، على الجهود التي بذلتها مصر؛ بشأن الملف الليبي، وترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم، والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5
وأعرب الوزير لودريان عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس، تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين
وأكد الوزير لودريان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، والحرص على المساهمة في تحقيق كل الأهداف؛ في سياق الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات في إطار لجنة 5+5
وأشار الوزير لودريان إلى أن الأولوية؛ يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليبية
باريس تُعلن دعمها للمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت، دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا