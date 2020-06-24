بإذن من قيس سعيد ، تونس تتبرع بمائة ألف دولار لوكالة غوث الفلسطينيين

شاركت تونس الثلاثاء، 23 جوان 2020، في المؤتمر الافتراضي حول التعهدات الطوعية لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) الذي انعقد تحت شعار / الأونروا قوية في عالم مليء بالتحديات- تعبئة العمل الجماعي
و بهذه المناسبة القت كاتبة الدولة، سلمى النيفر، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري، كلمة أكدت خلالها، على الدور الحيوي لوكالة الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج التعليم والصحة والإغاثة خاصة في هذا الظرف الصعب في ظلّ انتشار جائحة كوفيد-19 العالمية، ودعت المجتمع الدّولي إلى توحيد قواه للعمل من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني
وأعلنت كاتبة الدولة، في هذا الإطار، عن قرار تونس، بإذن من السيد رئيس الجمهورية، تقديم مساهمة مالية تُقدّر بمائة ألف دولار في ميزانية هذه الوكالة الأممية
كما جدّدت التأكيد على موقف تونس الثّابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على أرضه على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والداعي الى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وضمان احترام القانون الدّولي وقرارات الشرعيّة الدّولية ومنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لضمّ أجزاء من الأرضي الفلسطينية، ومضاعفة الجهود لاستئناف مسيرة السّلام على أساس حلّ الدّولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن الدولي
وزير الشؤون الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية
وزارة الشؤون الخارجية التونسية