بأيّ وسائل تمكن الخوانجية من الحكم و لماذا داموا فيه؟

في نظام ديمقراطي سليم « حزب النهضة » أو الأصح عصابة الغنوشي ، كان أُقصيَ من المشهد السياسي منذ 2013 على الأكثر، لما تورّطت فيه هذه العصابة من عنف وتخريب للدولة واستحلال للمال العام تعويضات وسرقات وخاصة لما اوقعت فيه البلاد من ارهاب ، علاوة على الفشل الذريع في ادراة الدولة وانهيار اقتصادها. لكن عشر سنوات واكثر الآن ومازال الاخوان يحكمون ، مباشرة او عبر صنائعهم، لأنهم في الحقيقة ورغم مسرحية 2014 وحكومة التكنوقراط لم يسلموا السلطة كما أقرّ بذلك رئيس العصابة الغنوشي لأتباعه في اجتماع معهم في تطاوين. كيف اذن ل »حزب » فشل سياسيا وامنيا واقتصاديا و اجتماعيا وصحيّا و أوصل التونسيين لحالة اليأس ان يدوم في السلطة منذ اكثر من عشر سنوات؟
ليس لذكاء مفرط من هذه النحلة الإخوانية ولا علم بالسياسة وخبرة فيها،بل فقط لأنه أولا من أتوا بهم للحكم أصروا على بقائهم خدمة لمصالحهم القريبة والبعيدة ووجدوا في من يبيعون وطنهم استعدادا لخدمة مشروعهم وكان أولهم رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي من خان الأمانة ومدد للغنوشي واتباعه في البقاء. و ثانيا كان لتغلغل الاخوان في دواليب الدولة و استزلام (استعمال كتوابع) اطارات كثيرة منها بالترهيب والتهديد باستعمال الملفات ضدهم و ترقية آخرين كثّر دون حق واستعمال القضاء للتغطية على جرائمهم واشتراء ذمم فئات واسعة من عامة الناس تعلمت تقبيل اليد التي تتصدق عليها. لكن الأهم في البحث عن سر دوام حكم « الفاشلين » و »مخربي الوطن » يجب ان نكتشفه في مسؤولية تلك « النخب » بمفهومها الواسع المستقيلة من الشأن العام أو المتماهية مع القائم على شرط ضمان « رفاهيتها المادية » وتختزل انتماءها لتونس في حسابها البنكي وفي سيارة ومنزل وسفرة للخارج، هذه شريحة والشريحة الأخطر اولئك المنتمين للطيف السياسي من اليمين ومن اليسار والذين أما أعماهم قصر النظر لتحديد الأولويات والفرز بين الصديق والعدو، بين الوطني وخائن وطنه، أو أنهم مقتنعون ان نجاحهم هو في ما يجنونه من موقعهم في السلطة وقربهم من الإخوان حتى و أن لبسوا قناع « المعارضة » وهم الأخطر على مصير البلاد و أهلها
هل رغم ذلك قدرنا ان يحكمنا هؤلاء « القادمين فكرا وعقيدة واجساما » من وراء الجغرافيا و التاريخ »؟ طبعا لا. تونس سقطت في تاريخها تحت استعمارات عديدة وفكّت قيدها كل مرة، و هاهي بشائر الانعتاق آتية واضحة وأكيد أن نساء تونس الحرات ستكنّ هي حاملات مشعل الخلاص هذا
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر