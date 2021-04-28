منظمة « أنا يقظ » تعرب عن تخوفها من شروط صندوق النقد الدولي و انعكاساتها السلبية

تتابع منظمة « أنا يقظ » استعدادات الوفد الحكومي للتوجه إلى واشنطن نهاية هذا الأسبوع لمناقشة برنامج تمويل الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي، وتعبر المنظمة عن
⭕ إدانتها للتعتيم الحكومي على البرنامج والاستراتيجية المقترحة أياما قبل السفر إلى واشنطن خاصّة وأن هذا القرار مصيري يتعلق بسياسات من المفروض أن يتم نشرها للعموم، فضلا عن خطورة تبعات الاقتراض المتواصل على حقوق الأجيال القادمة التي لا يجب أن تتحمل السياسات الترقيعية المتبّعة من الأحزاب الحاكمة خلال السنوات الماضية أو سوء التصرف في المال العمومي؛
⭕ استغرابها من عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في لقاءات « بيت الحكمة » للإصلاح الاقتصادي من أجل تقديم استراتيجية متكاملة من شأنها الأخذ بعين الاعتبار بالانتظارات المشروعة للشعب التونسي واقتصار هذه الاجتماعات على « النخبة » الداعمة للحكومة فقط؛
⭕ تخوفها من هذا البرنامج الإصلاحي ومن انعكاساته السلبية على العدالة والرعاية الاجتماعية وعلى الأزمة السيادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، كما تسجل المنظمة تخوفها تجاه هذا البرنامج الإصلاحي الذي سيزيد من هيمنة الدائنين وكبار أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات الوسطى والشغيلة؛
لـذا، تدعو منظمة أنا يقظ الحكومة إلى
– نشر برنامج الإصلاحات للعموم
– اعتماد التشاركية في رسم السياسات العامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
– مزيد تكريس الشفافية في كل ما من شأنه التأثير على حقوق وواجبات المواطنين والأجيال القادمة
منظمة : أنا يقظ