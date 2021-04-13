الحزب الدستوري الحر يراسل قيس سعيد و يدعوه لتصنيف عدة جمعيات إخوانية منظمات إرهابية

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه
وجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه استعمال صلاحياته الدستورية في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي وصفته كرئيس لمجلس الأمن القومي لتوجيه مقترح رسمي من طرف مجلس الأمن القومي إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج تنظيم ما يسمى « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » مكتب تونس وتنظيم « جمعية قطر الخيرية » مكتب تونس و منظمة الإغاثة الإسلامية مكتب تونس كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وضالعة في عمليات تبييض الأموال داخل البلاد التونسية وتجميد أموالها وممتلكاتها وأموال وممتلكات مؤسسيها ومسيريها في تونس و إحالتهم على النيابة العمومية طبق مقتضيات قانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس في 13 أفريل 2021
بــــــلاغ