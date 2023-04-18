ايقاف القياديين بحركة النهضة الإخوانية محمّد القوماني وبلقاسم حسن

أفادت عضو هيئة الدّفاع المحامية منية بوعلي، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إيقاف القياديين بحركة النهضة الإخوانية محمّد القوماني وبلقاسم حسن سويعات بعد ان تم إيقاف رئيس الحركة راشد الغنّوشي والمسؤول عن العمل الطلابي بالحركة محمّد شنيبة مساء أمس الإثنين
وأضافت بوعلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ منع لسان الدفاع من الاتصال بمنوّبيهم مشيرة إلى أن جميع الموقوفين امتنعوا عن الإدلاء بأية معطيات في غياب لسان دفاعهم
وبخصوص إصدار بطاقة إيداع في حق رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنّوشي أفادت بوعلي بانّه لا يمكن إصدار بطاقة إيداع قبل الاستماع إليه لاسيّما وأنّ راشد الغنوشي رفض الإدلاء بأيّة أقوال دون حضور لسان دفاعه
تجدرالإشارة إلى أن فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء أمس الاثنين، اثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأفاد ذات المصدر أن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية مضيفا بأن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال يوم 16 افريل الجاري خلال مسامرة رمضانية نظمتها « جبهة الخلاص » بمقرها بالعاصمة ان تصور : تونس دون هذا الطرف اوذاك، ودون نهضة واسلام سياسي او يسار، هو مشروع حرب اهلية واجرام » واصفا الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 « بالانقلاب على الديموقراطية
واضاف الغنوشي ان : الاحتفال بالانقلاب هو فضيحة فكرية وسياسية معتبرا من جهة اخرى ان ما حققته جبهة الخلاص يعد نجاحا لانه تجاوز لاعاقة فكرية وايديوليوجية تؤسس للحرب الاهلية