ايران فيها فصل يتحدث عن حرية المعتقد أما يحكمو فيها آيات الله بحسب فهمهم لمقاصد الاسلام

نحب نجاوب الناس الذين يهونون من أخطار الفصل 5 من مشروع الدستور و نفسرلكم قانونيا خطورة هذا الفصل بمعطيات ملموسة
في السابق وقع التصدي لكل القوانين الداعمة للمساواة خاصة, استنادا للفصل الاول لدستور 1959 و خاصة ما يعرف بإتفاقية السِداو اي الاتفاقية الدولية لمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة . تونس كانت تتحفظ على الاتفاقيات الدولية و بروتوكولاتها استنادا اساسا للفصل الاول من دستور 1959 و ادعوكم لمراجعة التحفظات السابقة قبل رفعها من طرف الباجي قايد السبسي قبل مغادرته لرئاسة الحكومة في 2011 ثم رفع التحفظات عن البروتوكول في 2015. و رغم وجود الفصل 6 في دستور 1959 الذي ينص على حرية المعتقد وقتها فان منع الافطار او زواج المسلمة بغير المسلم و غيرها كان المبرر له الفصل الاول من دستور 1959
بعد جاء دستور 2014 و بفضل نضالات الناس التقدميين و النيرين و خاصة النساء تمّ فرض الفصل 2 فيه و الذي ينص على مدنية الدولة يعني القوانين و الحقوق و الحريات مصدرها القانون الوضعي و ليس الانتماء الديني للافراد حتى و ان كانوا السواد الاعظم لافراد الشعب التونسي مسلمين لان دور الدولة هو تنظيم العيش المشترك على اساس قيمة المواطنة و بالتالي المساواة و في نفس الوقت تحفظ للافراد حريتهم في معتقداتهم و توفرلهم فضاءات العبادة. و استنادا لهذا الفصل الثاني طرح قايد السبسي مبادرته التشريعية في المساواة في الارث و قاللهم انا بحكم الفصل 72 مطالب باحترام الدستور و الفصل 21 يقر بالمساواة و 45 يجعل على عاتق الدولة تطوير مكاسب المراة اذن نطبق الفصل 2 باعتبار الدولة مدنية اما الفصل الاول فهو يتحدث عن الشعب و ليس عن دور الدولة كجهاز و سلطة
فهمتو توا علاش لا يجب الاستهانة بالفصل 5 من مشروع الدستور؟؟؟؟
على فكرة ايران فيها فصل يتحدث عن حرية المعتقد اما يحكمو فيها آيات الله بحسب فهمهم لمقاصد الاسلام في حفظ العرض و النفس و المال و البقية تعرفوها
# منشور ممنوع على اصحاب العقول الضعيفة و معيز و لو طارو
سعيدة قراش