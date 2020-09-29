إن كان مَنْ قبلكم شَيَّعُوهُ بديقاج فسيشيعونكم في موكب ريح صرصر من العجاج

لو كنتم في مستوى تاريخ المرحلة لحاكمتم لصوص المرحلة وفساد المرحلة ومجرمي المرحلة والجهاز السري للمرحلة وخونة وعملاء المرحلة الذين دمروا البلاد والاقتصاد وهتكوا اعراض العباد وسيادة الدولة
انتم أبعد على المرحلة بعد السماوات على الأرض وسيحاسبكم التاريخ حتى وان اضطر إلى اخراجكم من مزبلته وتحمل قذارة رائحتكم
اما ان تبحثوا على ضحايا من رجال دولة الاستقلال فهذا الجبن بعينه وشعبوية زائفة ستؤدي بكم عاجلا أم آجلا إلى الهاوية وستخرجون منها خروج الماكرين الاذلاء الفاشلين المنبوذين
وان كان من قبلكم شيعوه بديقاج فسيشيعونكم في موكب من العجاج وريح صرصر لا تبقي ولا تذر ولا تنفعكم حصونكم ولا الابراج
حسن المحنوش