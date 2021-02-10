انتصار جديد لمنظمة « أنا يقظ » في قضية نبيل القروي

بعد أن اتخذ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قرارا بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي لفائدة المنظمة في ملف التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وبعد استئنافه من قبل هيئة الدفاع عن السيد نبيل القروي، قررت دائرة الاتهام قبول مطلب الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وهو ما يُثبٍّت قرار قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي لفائدة منظمة : أنا يقظ
وتذكر منظمة « أنا يقظ » أنها تقدمت في أواخر شهر اوت 2016 بوشاية للمحكمة الابتدائية بتونس ضد الأخوين قروي وكل من يكشف عنه البحث. تعهد اثر ذلك قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وأصدر عددا من القرارات من بينها تحجير السفر على الأخوين قروي وتجميد حساباتهما وإيقاف السيد نبيل القروي في مناسبتين والاذن بمأمورية للقيام باختبارات وأخيرا قبول مطلب المنظمة في القيام بالحق الشخصي وهو ما يعني تمكين المنظمة من الاطلاع على ملف التحقيق والاختبارات والسماعات مع المحافظة على سرية التحقي