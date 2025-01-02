انتشال 27 جثة لمهاجرين من جنوب الصحراء وإنقاذ 83 آخرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة

أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس، اليوم الخميس، انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أمس الأربعاء، وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد السديري أنه : من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، نساء وأطفالًا
من جانبه، أكد مسؤول في الحرس الوطني طلب عدم الكشف عن هويته أن حوالى 110 مهاجرين من مختلف دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قاربين : غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 ديسمبر الماضي إلى مطلع الشهر الجاري
وأضاف أن : العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين
وبحسب السديري، تم نقل 15 من أصل 83 شخصًا أنقذتهم قوات خفر السواحل التونسية (التابعة للحرس الوطني) إلى المستشفى
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وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.
وفي 18 من الشهر الماضي، لقي 20 مهاجرًا على الأقل متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل صفاقس، وفي 12 من الشهر المذكور، أعلن خفر السواحل إنقاذ 27 مهاجرًا من إفريقيا جنوب الصحراء، غادروا من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس، لكن تم العثور على 15 آخرين وقد فارقوا الحياة وفقد آخرون
وفاة واختفاء المئات
ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.
وكانت منظمة حقوق المهاجرين « كاميناندو فرونتراس » أشارت الخميس الماضي، إلى أن 10457 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر عام 2024، وهي زيادة بأكثر من 50% عن العام الماضي.