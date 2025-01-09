انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيساً للجمهورية

انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيساً جديداً للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر اليوم الخميس
وحصل عون على 99 صوتاً من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك
في جولة التصويت الأولى، كان قائد الجيش السابق جوزيف عون قد حصل على 71 صوتاً
وشهد المجلس سجالاً حاداً، أثناء انتخاب رئيس للبلاد، وفق ما أكدته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية
وأشارت إلى أن الجلسة عقدت في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين
أدى عون اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، وقال في كلمته : اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان. أعدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات. وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي
أردف بالقول : لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا
وأضاف : إذا أردنا أن نبني وطناً، علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون. لا يجب أن يكون هناك أي تدخل في القضاء والمخافر ولا محسوبيات ولا حصانات لأي مجرم أو فاسد
منذ انتهاء ولاية ميشال عون قبل عامين، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 جوان 2023، ودخل لبنان في شغور رئاسي هو السادس في تاريخه الحديث
من هو جوزيف عون رئيس لبنان الجديد ؟
يعد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف خليل عون، من أبرز المرشحين لتولي أرفع منصب سياسي في بلاده، ولينهي بذلك فترة الشغور الرئاسي التي امتدت لنحو عامين منذ نهاية ولاية الرئيس السابق، ميشيل عون
وجوزيف عون من مواليد 10 جانفي 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، ويشغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ 8 مارس من العام 2017، ويُعتبر من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية. وبدأ عون مسيرته العسكرية، في العام 1983، عندما التحق بالكلية الحربية كتلميذ ضابط
وفي العام 1985 تخرّج عون برتبة ملازم، حيث تدرّج في الرتب والمناصب، ليشغل مناصب قيادية متعددة، منها قيادة اللواء التاسع. كما شارك عون في دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، ومنها دورات في الولايات المتحدة. وفي العام 2013 ومع إثبات إمكانياته رُقّي إلى رتبة عميد ركن، وذلك قبل أن يتم تعيينه قائدا للجيش اللبناني بعد نحو أربعة أعوام، وليحظى برتبة عماد
وعن المؤهلات الأكاديمية، فإن عون لديه إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، بالإضافة إلى إجازة جامعية في العلوم العسكرية. كما شارك عون في دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، ومنها دورات في الولايات المتحدة. وفي العام 2013 ومع إثبات إمكانياته رُقّي إلى رتبة عميد ركن، وذلك قبل أن يتم تعيينه قائدا للجيش اللبناني بعد نحو أربعة أعوام، وليحظى برتبة عماد