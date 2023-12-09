انتخاب الاستاذة سلسبيل القليبي رئيسة للجمعية التونسية للقانون الدستوري

التأمت الجلسة العامة للجمعية التونسية للقانون الدستوري بتاريخ 25 نوفمبر 2023، تمت خلالها المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي كما تم انتخاب أعضاء الهيئة المديرة للجمعيّة
و انعقدت الجلسة الاولى للهيئة المديرة الجديدة للجمعية بتاريخ 6 ديسمبر 2023 حيث تم انتخاب رئيسة الجمعية و توزيع المهام داخل الهيئة المديرة كما يلي
. الاستاذة سلسبيل القليبي: رئيسة
. الاستاذ شوقي ڤداس: نائب رئيس
. الاستاذة منى التابعي : كاتبة عامة
. الاستاذ وسيم بلهادي: نائب الكاتبة العامة
. الاستاذ عبد الرزاق المختار : مكلف بالنشر
. الاستاذة رباب العياري: امينة مال
.الاستاذة منية قاري: امينة مال مساعدة
. الاستاذة فاتن المباركي: مكلفة بالعلاقة مع الاعلام
كما تم اسناد الرئاسة الشرفية للاستاذة سلوى الحمروني