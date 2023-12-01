اليونيسيف تعتبر العدوان على غزة بأنّه حرب على الأطفال

المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، جيمس إلدر، يتحدّث عن انخفاضٍ حادّ في قدرة المستشفيات على علاج الأطفال المصابين
نقلت صحيفة « وول ستريت جورنال »، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، جيمس إلدر، قوله إنّ علاج الأطفال المصابين بجروح ناجمة عن الحروق وكسور العظام أصبح أمراً صعباً على نحوٍ متزايد، مع استئناف الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي على غزة
وقال إلدر، من داخل مستشفىً مزدحم في غزة، إنّها : « حرب على الأطفال »، مضيفاً أنّ : تقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل الأطفال
Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx
— James Elder (@1james_elder) December 1, 2023
وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إنّ الهدنة المؤقتة : لم تسعف المنظومة الصحية »، مشيراً إلى الحاجة « لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات
يُذكَر أنّ الاحتلال منع دخول الوقود إلى غزّة طوال فترة العدوان، الأمر الذي أسفر عن خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة
ومع استئناف الاحتلال قصفه الجوي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، صباح اليوم، أفاد مراسل الميادين في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 100 شهيد
وقال القدرة إنّ الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة، فور انتهاء الهدنة الإنسانية، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى