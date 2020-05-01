الولايات المتحدة : عدد الأموات بفيروس كورونا يتجاوز 62 ألف في 30 أفريل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا
وأضافت أن البلاد شهدت زيادة بـ 30787 حالة عن الإحصاء السابق
وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل
والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من شهرأفريل مقارنة باليوم السابق
تجدر الملاحظة إلى أن أرقام المراكز لا تعكس بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة
هذا، وقد سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ يوم 29 مارس الماضي
وأفاد حاكم نيويورك، أندرو كومو في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 289، ليتجاوز هذا العدد 18600 حالة
ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أفريل 330، وفي 30 أفريل 306، كما يعتبر الأقل منذ 29 مارس