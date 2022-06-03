الولايات المتحدة تموّل بقيمة 4 مليون دولار مشروع « ادماج » لدعم الفئات الهشة في تونس

تم يوم الجمعة 03 جوان 2022 توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والمنظمة الدولية للإعاقة، والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي
وقد شارك في هذا الحفل السيدة ناتاشا فرانشسكي، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس والسيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية والسيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والسيدة كاتي دينبار كيبروتون مديرة برنامج المنظمة الدولية للإعاقة بتونس والسيدة شامة القرقوري، المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي. وذلك في إطار تنفيذ مشروع » إدماج » الممول من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، والذي يهدف الى تحسين وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية والمؤسساتية لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والاشخاص ذوي الاعاقة في تونس
ويقوم مشروع « ادماج » على ثلاثة أهداف أساسية وهي
اولا تعزيز قدرة المؤسسات التونسية على مساندة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية حقوقهم. وسيمكن مشروع إدماج من دعم وإحاطة مباشرة لفائدة 1000 امرأة من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي
ثانيا تحسين وتطوير نظام جمع المعطيات الرسمية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة في تونس عبر تركيز نظام دامج للتعريف والتصنيف والمتابعة بما يتماشى والمعايير الدولية بما يمكن من تحسين الخدمات المسداة لهم. وسيتم في هذا الجانب توفير 400 ألف بطاقة اعاقة رقمية جديدة في تونس تعتمد على رموز QR والتي ستعوض بطاقات الاعاقة المعتمة حاليا
ثالثا التحسيس والتوعية الشاملة لمختلف الفاعلين واصحاب القرار من خلال إطلاق مبادرات تحسيسية من ناحية وحملات مناصرة من ناحية أخرى يتم تنفيذها بصفة مشتركة بين المجتمع المدني والقطاعين العمومي والخاص لتغيير المواقف والسلوك من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والاشخاص ذوي الاعاقة في تونس