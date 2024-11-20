الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة

استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض « الفيتو » ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة، متهمة أعضاء المجلس برفض محاولات التوصل إلى حل وسط
وصوت المجلس المكون من 15 عضواً على قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى « وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم » وطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن
وأوضح نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة موقف بلاده مؤكداً أنها : « لا تستطيع أن تدعم وقف إطلاق نار غير مشروط، يفشل في إطلاق سراح الرهائن »، مشدداً على « الارتباط الوثيق » بين المسألتين، و أن أي : نهاية دائمة للحرب لابد وأن تأتي مع إطلاق سراح الرهائن
وكان مسؤول أميركي كبير قد قال الأربعاء قبل التصويت، إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة إذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، مضيفاً أن واشنطن لن تؤيد نصاً لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن
ولم تصوت أي دولة ضد القرار سوى الولايات المتحدة، مستخدمة حق النقض بصفتها عضواً دائماً في المجلس
وانتقد الأعضاء بشدة الولايات المتحدة لعرقلتها القرار الذي طرحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، وهم الجزائر والإكوادور وجيانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا.