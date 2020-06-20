الولايات المتحدة تؤكد على دور مجلس النواب الليبي في حلحلة الازمة الراهنة

رئيس الشؤون الخارجية بمجلس النواب يبحث مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا آخر تطورات الشأن الليبي
بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، السيد يوسف العقوري، خلال إتصالا هاتفيا، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند، آخر التطورات المتعلقة بالشأن الليبي
وأكد العقوري على أهمية الحل السياسي وحرص مجلس النواب الليبي، على التهدئة وحقن دماء الليبيين، والحفاظ على وحدة البلاد، بالإضافة إلى أهمية الدور الأمريكي في دعم إستقرار ليبيا
وشدد العقوري على حرص الجانب الليبي على العلاقات المتوازنة مع الجميع، وعلى تعزيز العلاقات التاريخية مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات، والحرص على الإستفادة من الخبرات الأمريكية لبناء المؤسسات الليبية
بدوره، جدد السفير الأمريكي (نورلاند)، تأكيده على دور مجلس النواب في حلحلة الازمة الراهنة، وعلى ضرورة الإلتزام بالحل السياسي، ومواصلة المسار الديمقراطي و رفض جميع التدخلات الخارجية في ليبيا، مشددا على حرص الولايات المتحدة على الدعم المتواصل ليبيا لتصل للإستقرار والأمان
وكالة الأنباء الليبية