الولايات المتحدة الأمريكية تطلق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغرى التونسية

أفادت سفارة الولايات المتحدة بتونس، الخميس، عن إطلاق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار لفائدة المؤسسات الصغرى التونسية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بالشراكة مع البنك العربي لتونس
وستمكن هذه الشراكة، وفق ما أوردته سفارة الولايات المتحدة بتونس على موقعها على الانترنات، بتوسيع وتسريع عمليّة الإقراض التجاري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وافاد سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم، بمناسبة امضاء هذه الشراكة مع البنك العربي لتونس، انه سيتم عبر هذه المبادرة التركيز على المناطق المحرومة عبر تسهيل الاقراض من البنك العربي لتونس لفائدة المؤسسات الصغرى في جميع أنحاء البلاد في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا صعبا
وتعكس هذه الشراكة، وفق بلوم،رغبة الحكومة الأمريكية في دعم تونس من خلال تعبئة موارد رأس المال الخاص من أجل نجاح المؤسسات الصغرى