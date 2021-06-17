أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك، وفق ما افادت به وزارة العدل
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، إنه : تبعا لما تم إثارته يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 و ما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد يوم الثلاثاء، خلال لقائه رؤساء الحكومات السابقين ومن بينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن هناك من يريد ازاحته حتى بالإغتيال، قائلاً : من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً لإزاحة رئيس الجمهورية حتى بالإغتيال
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يأذن بإجراء الأبحاث والتحرياث حول محاولة اغتيال قيس سعيد
أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك، وفق ما افادت به وزارة العدل