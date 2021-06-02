الوزير الأول الفرنسي « جان كاستيكس » يبدأ زيارة رسمية بيومين إلى تونس

يبدأ الوزير الأول الفرنسي « جان كاستيكس »، اليوم الإربعاء، زيارة رسمية بيومين إلى تونس، مرفوقا بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي
وسيكون للوزير الأول الفرنسي، لقاءات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إضافةً إلى أنه سيشارك في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة الذي ينظّمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية، وفق بلاغ رئاسة الحكومة