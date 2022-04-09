الوحدة المختصّة للحرس الوطني توقف عُنصرا إرهابيا أجنبيا

تمكنت وحدات إدارة مُكافحة الإرهاب والوحدة المختصّة للحرس الوطني من إيقاف عُنصر إرهابي أجنبي وكشف مخططاته وذلك إثرعمليّة إستباقيّة مشتركة تحت إشراف النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،
المعني بايع ما يسمى بتنظيم « داعش » الإرهابي وينشط ضمن جناحه الإعلامي وقدم إلى بلادنا تحضيرا للإلتحاق بالعناصر الإرهابيّة بإحدى الدول المجاورة أو بما يُسمّى كتيبة « أجناد الخلافة » الإرهابيّة ببلادنا وذلك بالتنسيق مع عناصر إرهابيّة بسوريا
بختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه
المصدر : وزارة الداخلية