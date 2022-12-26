الهيئة الوطنية للمحامين تهدد بالعصيان الجبائي و عدم الامتثال لقانون المالية

عميد المحامين حاتم المزيو لبرنامج البلاد اليوم على موجات الاذاعة الوطنية : » قانون المالية لسنة 2023 يتضمن إجراءات خطيرة واداءات مهولة وغير مقبولة تزيد من تفقير الشعب وهو لا يحمل اي رؤية لتغيير الواقع الاقتصادي ولا اي إجراءات تحفيزية للاستثمار..وسنتصدى له بكل الطرق المتاحة
********
إن الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين المجتمعة يوم السبت 24 ديسمبر 2022 بدعوة من العميد وبحضور أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية وبعد التداول في جدول الاعمال المتعلق بالمسائل المهنية و الشأن العام للبلاد، تصدر لائحة التوصيات التالية
أولا : تشكيل لجنة لإعداد دليل اجراءات في مراقبة المباشرة والتأديب وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس و تصفية مكاتب المحامين حرصا على تحيين الجدول و المساواة بين المحامين في تطبيق القانون
ثانيا : مزيد تنسيق العمل الاداري وتوحيد المواقف بين الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
ثالثا : تدعو مجلس الهيئة الى وضع برنامج اصلاحي يشمل جميع النصوص التشريعية و الترتيبية المنظمة لمهنة المحاماة ( قانون المهنة / أمر صندوق التقاعد و الحيطة / أمر صندوق الدفوعات / المعهد الاعلى للمحاماة/ نيابة المؤسسات والهياكل العمومية …) بما يضمن نجاعة مؤسساتها ومواكبة التطورات التي عرفتها المهنة
كما تداولت الندوة في الشأن العام للبلاد و ما آلت اليه من ازمة خانقة على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و السياسية و توصي في هذا الشأن بما يلي
أولا : تنبه من خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها و المس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الاطار القضائي والاداري و اهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم
ثانيا : تحذر من تدهور وضع الحريات و تفوض عميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب اي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام و خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين
ثالثا : ترفض بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 و تحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة، وتفوض مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء وتدعو مجلس الهيئة الى تنظيم و تسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية و عقد ندوة صحفية و حملة اعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و المهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 . لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية
رابعا : تفوض عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد
سوسة في 24/12/2022
عاشت تونس حرة مستقلة
عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة مناضلة
العميد
حاتم المزيو