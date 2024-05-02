الهرسلة متواصلة .

تعلم هيئة الدّفاع أنّ المعتقل المحتجز قسريّا جوهر بن مبارك يمثل غدا الجمعة 3 ماي 2024 أمام الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الإستئناف بتونس، للنّظر في الطّعن في الحكم الصّادر عن الدّائرة الجناحيّة السّادسة مكرّر بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، بسجنه لمدة 6 أشهر، في القضيّة المرفوعة على أساس المرسوم 54، إثر شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الفارط بشأن تصريح إعلامي سابق لجوهر بن مبارك حول موقفه الرّافض للإنتخابات التشريعيّة الأخيرة
و تذكّر الهيئة أنّ هذه القضيّة شهدت في طورها الإبتدائي إعتداء صارخا على حقّ الدّفاع فبعد مطالبة هيئة الدّفاع بتأخير الجلسة إعتبارا للظّروف الصّحّيّة لجوهر بن مبارك المضرب عن الطّعام، وعدم ممانعة المحكمة، فوجئت الهيئة بصدور حكم جائر بالسّجن 6 أشهر، إثر مفاوضة كان من المفروض أن تكتفي بتحديد موعد لجلسة مقبلة
كما تدعو هيئة الدّفاع الزّملاء المحاميات والمحامين الذين طالما انتصروا للدّفاع عن الحقوق والحرّيات للحضور بكثافة في جلسة الغد ، و مواصلة نضالهم في هذه المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامّة و في مقدمتها حريّة التّعبير
هذا و يواصل جوهر بن مبارك خوضه إضرابا وحشيّا للجوع إحتجاجا على مواصلة إحتجازه القسريّ و رفض الإفراج الوجوبي عنه رفقة بقيّة المعتقلين في قضية « التآمر » و ذلك بعد إستنفاذ المدّة القصوى للإيقاف التّحفظي.
تونس في 2 ماي 2024
عن هيئة الدّفاع،
بلاغ للرّأي العام،