الهايكا تُكَمِّمُ الجاهل أمين قارة مدة أسبوع

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري ( تونس ) ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021، إيقاف برنامج « أحلى صباح » الذي ينشطه الجاهل أمين قارة و الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة « موزاييك أف.أم » لمدة أسبوع من تاريخ بلوغ القرار، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 23 فيفري 2021 من البرنامج والتي تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الانسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية
كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس