الهايكا تعتبر حضور الإخواني راشد الغنوشي في قناة غير قانونية تشريعا لعدم احترام القانون ومؤسسات الدولة

لقد خصّ رئيس مجلس نواب الشعب، السيد راشد الغنوشي، القناة التلفزية غير القانونية « نسمة » بتاريخ 8 جوان 2020 بحوار تلفزي مدته 44 دقيقة، وهو ما أثار استغراب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من هذه الممارسات التي تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري وتكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي
وتنبّه الهيئة إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
هذا، وتؤكد الهيئة أن تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال تلفزة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية لهو دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، وهو ما يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية، وتجدّد الهيئة دعوتها كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
بيان صحفي