الهايكا ترفض المس من حرية التعبير والصحافة وتندد بعمليات التنكيل بالصحفيين والصحفيات

على إثر تعاقب الأحداث التي تُؤشر إلى تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات، واعتبارا للسلوك الذي تنتهجه الحكومة والذي يُؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا ) تسجيل موقفها الرافض لهذا النهج التسلطي المعاكس لمنظومة حقوق الإنسان، كما تُشدد على ما يلي
أولا: تُنبه الهيئة نواب مجلس الشعب إلى الممارسات خطيرة التوجه، والتي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى والدافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم، وتدعوهم إلى الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة
ثانيا: تُعبر الهيئة عن رفضها لما يتعرض له الصحفيين والصحفيات في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير، وفي هذا الإطار تُشدد الهيئة على مساندتها للصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب، وتُندد بشدة تحريض مسؤولين سياسيين وغيرهم على تتبع الإعلاميين على معنى المرسوم 54، وتدعو القضاء إلى تطبيق أحكام المرسومين 115 و116 كمرجعين مخصصين للعمل الإعلامي
هذا وتُؤكد الهيئة للرأي العام أنها ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، بالرغم من الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها
تونس في 14 أفريل 2023
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
صالح السرسي