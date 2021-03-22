الهاروني و الوريمي و الجلاصي مكلفون بتجميع الأسلحة للإنقلاب على الدولة

اللجنة التي كانت مكلفة بتجميع الأسلحة لمواجهة الدولة والنظام في الحزب الذي يراسه رئيس البرلمان الكائن محله حذو خصة باردو تتركب من
عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى ووزير سابق
العجمي الوريمي المسؤول عن الثقافة
عبد الحميد الجلاصي المسؤول عن التنظيم الذي دأبت تلافيز الهانة وإذاعاتها على دعوته باعتباره مجددا وديمقراطيا مؤخرا نشر كتابا بعد اطلاعي عليه ندمت أشد الندم لشرائه كأن فلوسي فلوس حرام
واللوز الذي تم تقشيره فيما بعد
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عن محمد الغرياني التجمعي المتحول وراشد الغنوشي ولطفي زيتون وعبد الحميد الجلاصي « الديمكراتيون » : استمعوا