النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بنور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك

تم مساء الإثنين 13 فيفري 2023، إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك اف ام، نور الدين بوطار، من طرف فرقة أمنية اثر تفتيش منزله، ثم اقتياده الى منطقة الامن الوطني بالقرجاني، دون الافصاح عن سبب الايقاف، حسب ما اكدته محامية بوطار دليلة مصدّق
أكّدت دليلة مصدق ، محامية مدير عام إذاعة « موزاييك أف أم » نور الدين بوطار،يوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بمنوبها
وفي تصريح لبرنامج الماتينال على « شمس .اف. آم » ، أوضحت مصدق، أنه تم الاستماع إلى بوطار في مقر فرقة القرجاني دون توجيه أي تهمة له
وشددت محدثة « شمس أف أم » ، على أن القضية التي تم فيها الاستماع إلى منوبها مستقلة عن باقي القضايا الأخرى المتعلقة بالإيقافات الأخيرة
وأوضحت أن الأسئلة الموجهة إلى منوبها تنقسم إلى جزئين يتعلق الأول بإذاعة موزييك من هم الشركاء وكيف كونها ومناب كل طرف وحوالي 3 أسئلة تتعلق بممتلكاته
وتابعت أن الجزء الثاني يتعلق بالخط التحريري لإذاعة موزاييك والمعلقين، حيث وجهت له أسئلة بخصوص من يحدد الخط التحريري للمؤسسة وكانت الإجابة بأن هناك الميثاق التحريري وكل برنامج يشرف على خطه التحريري رئيس التحرير ومعد البرنامج ولا دخل له في الخط التحريري
كما شددت المحامية دليلة مصدق على أنها حضرت خلال الاستماع لمنوبها ودونت في محضر التحرير أنه لم يقع إعلامهم بالتهمة الموجهة له