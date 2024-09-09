النيابة العمومية تصدر 5 بطاقات ايداع في حق الجميع بما فيهم العياشي زمال

نشر، منذ حين ، الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي المترشح للرئاسة العياشي زمال التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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ايداع من جديد
في خصوص ملفات سليانة…النيابة العمومية..تصدر 5بطاقات ايداع في حق الجميع بما فيهم.. العياشي زمال..وتعيين جلسة لهم..يوم الخميس 2024/09/12..تحسبا لحكم محكمة جندوبة..اش كون يعرف..كان خرج من سجن بلاريجيا..اهوكا تستقبلو سيارة امنية بالأحضان ..لسجن سليانة..يبات..ويجلبوه من غدوة للمحكمة…والكلو في نطاق تفقد حالة السجون في كامل تراب الجمهورية..واجراء الحملة الانتخابية داخلها..🧐