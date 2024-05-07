النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية « منامتي » سعدية مصباح لمدة خمسة أيام

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 بالاحتفاظ برئيسة جمعية »منامتي » سعدية مصباح لمدة خمسة أيام، وذلك بعد أن تم إيقافها وتفتيش منزلها أمس الاثنين على ذمة قضية موضوعها شبهة تبييض الأموال وقد تم استنطاقها من قبل فرقة الجرائم الاقتصادية
و أعلن المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، بأنّه تم الاحتفاظ برئيسة جمعية « منامتي » التي تعنى بالدفاع عن حقوق سود البشرة ومناهضة العنصرية في تونس، سعدية مصباح، لمدة 5 أيام على ذمة البحث
ويتعلق البحث بمسألة تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء إلى تونس، عبر الحدود مع الجزائر وليبيا. وتساءل الطريفي في هذا الصدد: : هل هناك من يصدق رواية أنّ سعدية تساهم في إدخال آلاف المهاجرين إلى تونس عبر الحدود الجزائرية والليبية؟
وأضاف الطريفي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بالفيسبوك : « ما يحصل هو أنّ الدولة عاجزة عن حماية حدودها الجزائرية والليبية، في حين الاتحاد الأوروبي وحكّامه من أقصى اليمين العنصري يحمون حدودهم بواسطة نقل مسؤولية حماية حدودهم لتونس
و تابع المتحدث، أنّ : السردية المطروحة اليوم والتي تزعم أن منظمات المجتمع المدني هي المسؤول عن الهجرة واتهامها بتوطين المهاجرين لا يقبلها العقل
و أكد بسام الطريفي تدوينته بالقول إنّ « تونس عاجزة عن حماية حدودها البرية »، معقبًا : نعم تونس تتعرض لمؤامرة، لكن ليس من المجتمع المدني