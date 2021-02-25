النهضة لها شرف القحابْ ونظافة الذبابْ و ثقة الذئابْ

حَلّ بيننا جحش ابن طحش وكان من أعيان النهضة فسألناه الحديث عنها فقال : هي إذا تحدثت كذبت و إذا وعدت أخلفت وإذا عاهدت نكثت وإذا منت تباهت٠دينها رياء وصلاتها نفاق وسعيها إخفاق٠
لها شرف القحاب ونظافة الذباب و ثقة الذئاب٠
قلنا : وكيف هي في السياسة ؟ قال : شيمتها الغدر والنفاق وقطع الأرزاق٠ تحب الحرب وتكره السلام، تفرق الشعوب و تُؤَلّب القلوب، تنصر الظالم وتهين المظلوم٠ تحب الشر وتكره الخير٠
قلنا: وما سر ك معها؟ قال: بعتها همتي فعيالي كثيرة وشرفي نحيل وطمعي ليس له حد وإيماني كإيمانهم : كذب وزور في الصباح وفي المساء وما بينهما
فقلنا: أغرب عنا يا وجه الشؤم واللؤم فمكانك تحت التراب بعد العذاب
علي قنون