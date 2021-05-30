النهضة تسوّق لملكيتها الحصرية أو ما ثَمّاشْ قطَّوسْ يِصْطَادْ لرَبِّي

اكتفت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة صباح أمس السبت 29 ماي 2021 بتدوينة تعلن تأدية رئيس الحكومة هشام المشيشي «زيارة أخوة وعمل إلى دولة قطر تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين»، وتضيف أن هذه الزيارة تمثل «فرصة هامة لمزيد تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين في كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي» وبمرور الساعات جاءت الصور الرسمية والانشطة البروتوكولية
في المقابل، وقبل أكثر من عشر ساعات تقريبا من تدوينة القصبة، يكتب المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي ما يلي :«اليوم رئيس الحكومة في زيارة رسمية للدّوحة، لتجسيد نتائج الزيارة الخاصة التي قام بها الأستاذ راشد الغنوشي منذ أسابيع»، ليس ذلك فحسب يبشّرنا «الابن الضال» العائد الى التنظيم لشغل خطة لطفي زيتون في الحزام الضيق للشيخ كما يقال، بأن ساكن القصبة سيجني ملياري دولار في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا ستصل الى تونس خلال شهر جوان الى جانب تمويل مليوني جرعة من تلقيح كوفيد في شكل هدية للشعب التونسي وامضاء اتفاق لمضاعفة عقود العمل المخصصة للتونسيين بدولة قطر ليتجاوز الـ 50 ألف عقد
ليس ذلك فحسب، يكشف الشعيبي ما اعتبره أهم من هذه «المكاسب البسيطة» على ما يبدو وهو تبنّي قطر تنظيم منتدى دولي للاستثمار في تونس لتوفر 25 مليار دولار لتونس على امتداد 5 سنوات حسب زعمه ويخلص الى ان ذلك : سيمثّل نقلة نوعية في وضعيّة الاقتصاد الوطني
وبحثا عن راحة ساكن القصبة وعدم تكبيده حتى عناء رد التحية الى الأشقاء في قطر، يوجه المستشار السياسي للغنوشي «كل الشكر والامتنان» في المقام الأول للشيخ تميم ولكل الحكومة القطرية والشعب القطري على هذه الوقفة الأخوية الصادقة وفي المقام الثاني للأستاذ راشد الغنوشي على ما بذله، وما يزال، من جهد شخصيّ بتعبئة علاقاته الدولية لإيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد» وكأنه يعيد الى الاذهان هنا تلك المقولة الشهيرة : ثقتنا في الله في السماء وفي فلان على الارض»
الطريف هنا أن رياض الشعيبي الذي يعتبر اليوم أن مخرجات زيارة المشيشي هي «ثمار» الشيخ، هو نفس الشخص الذي دوّن يوم 5 ماي الجاري عندما سافر الغنوشي «خلسة» الى الدوحة ما يلي «للاعلاميين الذين اتصلوا بي للاستفسار: الأستاذ راشد الغنوشي يسافر في زيارة خاصة لدولة قطر الشقيقة.. وليس لذلك أي صلة بصفته رئيسا للبرلمان..»، فمن نصدق يا ترى رياض في التدوينة الاولى ام الشعيبي في الثانية؟
ويواصل المستشار السياسي «رسائله» المباشرة والمشفّرة بتبشيرنا بوجود تدوينة قادمة سيستعرض فيها أيضا نتيجة زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي لليبيا قبل ايام ودور راشد الغنوشي في تهيئة ظروف نجاح هذه الزيارة، وكذلك الأمر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية ولم يفوّت الفرص ليتمنى أن : يلتحق رئيس الجمهورية بهذا الجهد وأن يخرج من عزلته في قصر قرطاج ومقاطعته لمؤسسات الدولة التونسية، حيث لم نلحظ أي جهد منه حتى الان للمساعدة على حل مشاكل الاقتصاد الوطني
وفي وقت سابق اتهم الشعيبي رئيس الجمهورية بما يمكن أن نعتبره «تدميرا» و«اساءة» لعلاقات تونس الخارجية مع أكبر اصدقائها الذين يجاهد الغنوشي لفتح القنوات معهم حيث تحدث يوم 27 ماي عن «فضيحة» تمثلت في أن نائب وزير الخارجية الأمريكي انتظر 3 أيام للقاء رئيس الدولة ولكنّ قيس سعيد رفض ! هكذا وكأن المسؤول الأمريكي جاء يشحذ من تونس وتحديدا من رئيسها وقبل بالتالي الاهانة
هكذا إذن تقرّر النهضة مواصلة «الحرب» على ساكن قرطاج على كل الواجهات وبكل الوسائل، وتكشف في ذات الوقت أنها هي التي ترسم مربع تحرك ساكن القصبة وتسقط كل أوراق التوت وتفند كل تصريحات قادتها الذين صدّعوا الرؤوس بالهراء عن الحكومة المستقلة وبأن النهضة مجرد طرف في «الوسادة» والأغلبية السياسية التي تدعم هذه الحكومة خصوصا وأنه لا قلب تونس ولا ائتلاف الكرامة ولا حتى المجموعات الصغيرة الاخرى والمستقلين الذين يقفون مع القصبة لهم مثل هذا الدور أو هذه المعلومات
إننا نقف اليوم على صدق مقولة راشد الغنوشي ذات يوم عندما حاصر الشارع بكل مكوناته الجماعة الاسلامية وطالب برحيل حكومتها وهو ما تم شكليا بالفعل لكن الشيخ طمأن الاتباع وتحدّى الخصوم – الذين لم يفقهوا الرسالة- وأعلن ان النهضة قد تكون خرجت بالفعل من الحكومة لكنها لم تخرج من الحكم
وبالفعل ثمة فرق بين المسألتين، فالتكتل الديمقراطي مثلا وحزب المؤتمر والنداء والوطني الحر وافاق تونس وحتى التيار والشعب كانت جميعها في الحكومة وفي وزارات سيادية لكنها اليوم خارج الخدمة وبعضها خارج الوجود
أما النهضة فهي العمود الفقري للحكم بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، وهي المسؤولة على كل ما نحن فيه، وعليه فلا معنى لتنصلها من المسؤولية عندما نتحدث عن معاناة الناس وانسداد الآفاق وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاخلاقية وقفزها للواجهة عند تسجيل نقاط ايجابية مع بعض التحفظ بطبيعة الحال حول توصيف «الايجابية» فإغراق البلاد بالقروض أمر يناقش والاصطفاف الأعمى وراء دولة بعينها مهما تكن قوتها لا يستقيم لان الاصل في العلاقات الدولية الندية والمصلحة المشتركة وهنا نعتبر أن تقديم «مخرجات» مثل هذه الزيارات والتحركات الدبلوماسية الرسمية والموازية على كونها الخير المطلق وانها كرم طائي مبالغ فيه على الاقل من المنظور الشعبي التونسي والمقولة الشهيرة في تراثنا : ما ثماش قطوس يصطاد لربي
لقد دشنت النهضة حربها على رئيس الجمهورية منذ الوهلة الاولى لولوجه القصر رغم الاشتراك في ايصاله اليه عبر التصويت له في الدور الثاني من السباق الرئاسي وارتفع منسوب الحرب وتنوعت الاسلحة بمرور الوقت وبيان أن الالتقاء لم يكن سوى «زواج متعة» ظرفي سرعان ما انفرط
اليوم، يعتبر نائب رئيس النهضة علي العريّض أن رئيس الجمهورية «يعرقل عمل الحكومة والبرلمان» ويتهم القيادي سامي الطريقي رئيس الجمهورية بـ «التدخل في البرلمان» ويطالبه أكثر من قيادي نهضاوي باطلاق الحوار الوطني وقبول قسم الوزراء «المعلّقين» على دفة البدلاء والتحقيق في الوثيقة المسرّبة التي رأوا فيها ترويجا لـ : الانقلاب الدستوري
وعلى العكس من ذلك ترى النهضة نجاحات الحكومة وخصوصا في المواضيع التي تضع فيها ايديها كما يقال، وفي هذا السياق يرى عماد الخميري ان زيارة رئيس الحكومة الى ليبيا ناجحة ويقع التنصيص على هذا النجاح في بيان المكتب التنفيذي قبل الأخير، كيف لا وهي مثلها مثل زيارة قطر اليوم «فكرة راشد الغنوشي» على مقاس «فكرة سامي الفهري» (ربي يفرج عليه)
إن ترويج النهضة لملكيتها الحصرية لإنجازات الحكومة اليوم هو سلاح ذو أكثر من حد بخلاف القاعدة، فهو يضعها أمام المسؤولية المباشرة على الحكم التي لطالما تنصلت منها، وثانيا أنها تكبّل هشام المشيشي وفريقه عندما تحرجهم وتبرز عجزهم وتكشف أنهم يستهلكون صناعتها وهم مجرد أدوات تنفيذ لمبادرات وتوجيهات الشيخ
وأخيرا وربما ليس آخرا، تعمّق هذه المقاربة الشرخ بين رأسي السلطة التنفيذية وتستفز بقية مكونات المشهد السياسي والمدني في البلاد وتخيف عموم الشعب وتقدم فوق كل هذا رسالة سلبية الى الاقليم والعالم بما أن كثيرا من المراجعات بدأت تظهر في عواصم القرار بالتزامن مع متغيرات في موازين القوى وفي السياسات وفي العلاقات الدولية التي يتخلص فيها «الأقوياء» من الادوات عندما تنتهي «الصلاحية» وتنقلب المعادلات وتتغير الحسابات والمصالح والاجندات الخاصة، وهو ما لم تستوعبه النهضة او هي على الارجح تكابر ولا تريد اظهار ادراكها لهزيمة مشروعها المندرج في اطار مشروع الاسلام السياسي في المنطقة والذي لم ينفع تونس بقدر ما ألحق بها الضرر والهوان فهل يدرك ساكن القصبة وساكن قرطاج أيضا وعموم شعبنا حجم هذه التحديات؟
بقلم: مراد علالة